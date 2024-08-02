Буданов допускає знищення Керченського мосту в найближчі місяці

Робота над підготовкою до знищення Керченського мосту триває. Є шанс, що він буде зруйнований в найближчі кілька місяців.﻿ Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє Укрінформ.

«Всі працюють і над дальніми ударами, і над цим (знищенням Керченського мосту – ред.). Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота іде» , - запевнив Буданов.

Відповідаючи на питання, чи буде в найближчі кілька місяців зруйнований Кримський міст, очільник української розвідки відповів: «Шанси є».