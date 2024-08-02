Буданов допускает уничтожение Керченского моста в ближайшие месяцы

Работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста продолжается. Есть шанс, что он будет разрушен в ближайшие несколько месяцев. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Укринформ.

«Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста – ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет» , – заверил Буданов.

Отвечая на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост, глава украинской разведки ответил: «Шансы есть».