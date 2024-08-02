Міністр оборони Угорщини раптово захопився "героїчною та хороброю боротьбою українців"

Угорський міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький заявив, що з великою повагою ставиться до "героїчної та хороброї боротьби українців", і принагідно звинуватив Захід у "активізації" війни.﻿ Таке він сказав на фестивалі в місті Естергом у північній Угорщині. З посиланням на Telex, повідомляє Європейська правда.

Під час свого виступу, де йшлось переважно про стан угорських Збройних сил і майбутнього війни, Шалай-Бобровницький зробив кілька зауваг і про війну в Україні.

"Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця" , – сказав він.

Угорський міністр оборони не пояснив, про які "зусилля" говорив і чому він вважає, що повномасштабна війна в Україні "все ближча до кінця".

Він також звинуватив Захід у "активізації" війни замість її "стримування", що допомогло Росії розбудувати військову промисловість, яка забезпечить необхідний рівень боєприпасів, живої сили і танків.

Натомість Україна, вважає Шалай-Бобровницький, вичерпує свої ресурси й потребує фінансової підтримки Заходу.

Зазначимо, що минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Україна є сильною державою, яка "успішно і з безпрецедентною силою" протистоїть Росії.

Водночас, на його думку, мир у війні РФ проти України може бути принесений лише ззовні.