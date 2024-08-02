Министр обороны Венгрии внезапно восхитился "героической и храброй борьбой украинцев"

Венгерский министр обороны Кристоф Шалай-Бобровницкий заявил, что с большим уважением относится к "героической и храброй борьбе украинцев", и попутно обвинил Запад в "активизации" войны. Такое он сказал на фестивале в городе Эстергом в северной Венгрии. Со ссылкой на Telex, сообщает Европейская правда.

Во время своего выступления, где речь шла преимущественно о состоянии венгерских Вооруженных сил и будущем войны, Шалай-Бобровницкий сделал несколько замечаний и о войне в Украине.

"Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбе украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу" , – сказал он.

Венгерский министр обороны не объяснил, о каких "усилиях" говорил и почему он считает, что полномасштабная война в Украине "все ближе к концу".

Он также обвинил Запад в "активизации" войны вместо ее "сдерживания", что помогло России построить военную промышленность, которая обеспечит необходимый уровень боеприпасов, живой силы и танков.

Зато Украина, считает Шалай-Бобровницкий, исчерпывает свои ресурсы и нуждается в финансовой поддержке Запада.

Отметим, что на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Украина является сильным государством, которое "успешно и с беспрецедентной силой" противостоит России.

В то же время, по его мнению, мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне.