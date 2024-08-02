Російський опозиціонер Яшин заявив, що просив не включати його в обмін

Російський опозиціонер Ілля Яшин заявив, що просив не додавати його в переліки обміну між Росією та Заходом﻿. З посиланням на DW, повідомляє Ділова столиця.

"З першого дня за ґратами я говорив, що не готовий до жодних обмінів. Я публічно просив не включати мене до жодних обмінних списків. Я відмовився залишати Росію під загрозою арешту" , — сказав Яшин на зустрічі з журналістами в Бонні.

Також чоловік зачитав заяву, написану перед обміном: там він зазначив, що вважає своє видворення з Росії незаконним.

"Найбільше мені зараз хочеться повернутися додому, до Росії. Моє перше бажання. Купити квиток та полетіти до Росії" , — підкреслив опозиціонер.

Водночас чоловік усвідомлює: якщо він повернеться, то "підставить інших політичних вʼязнів, і обміни можуть припинитися".

Також за словами Яшина, він виборював до останнього своє право залишитися у РФ.