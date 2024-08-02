Российский оппозиционер Яшин заявил, что просил не включать его в обмен
Российский оппозиционер Илья Яшин заявил, что просил не добавлять его в списки обмена между Россией и Западом. Со ссылкой на DW, сообщает Деловая столица.
"С первого дня за решеткой я говорил, что не готов ни к каким обменам. Я публично просил не включать меня ни в какие обменные списки. Я отказался покидать Россию под угрозой ареста", — сказал Яшин на встрече с журналистами в Бонне.
Также мужчина зачитал заявление, написанное перед обменом: там он отметил, что считает свое выдворение из России незаконным.
"Больше всего мне сейчас хочется вернуться домой, в Россию. Мое первое желание. Купить билет и улететь в Россию", — подчеркнул оппозиционер.
В то же время мужчина отдает себе отчет: если он вернется, то "подставит других политических заключенных, и обмены могут прекратиться".
Также по словам Яшина, он боролся за свое право остаться в РФ.
"За несколько дней до обмена к нему в камеру пришли сотрудники ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), требуя от него подписать просьбу о помиловании, но "я сказал совершенно четко и недвусмысленно, что не буду никогда извиняться перед человеком, которого считаю убийцей и тираном", — пишет DW.