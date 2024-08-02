Российский оппозиционер Яшин заявил, что просил не включать его в обмен

Российский оппозиционер Илья Яшин заявил, что просил не добавлять его в списки обмена между Россией и Западом﻿. Со ссылкой на DW, сообщает Деловая столица.

"С первого дня за решеткой я говорил, что не готов ни к каким обменам. Я публично просил не включать меня ни в какие обменные списки. Я отказался покидать Россию под угрозой ареста" , — сказал Яшин на встрече с журналистами в Бонне.

Также мужчина зачитал заявление, написанное перед обменом: там он отметил, что считает свое выдворение из России незаконным.

"Больше всего мне сейчас хочется вернуться домой, в Россию. Мое первое желание. Купить билет и улететь в Россию" , — подчеркнул оппозиционер.

В то же время мужчина отдает себе отчет: если он вернется, то "подставит других политических заключенных, и обмены могут прекратиться".

Также по словам Яшина, он боролся за свое право остаться в РФ.