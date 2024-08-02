Трамп відмовився від участі в дебатах з Гарріс

Експрезидент США та кандидат на цю посаду від республіканців Дональд Трамп відмовився від дебатів з віцепрезидентом та кандидатом від демократів Камалою Гарріс. Про це Трамп сказав у програмі Fox Business. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Свою відмову політик обґрунтувавши тим, що він лідирує в опитуваннях, а також тим, що американські виборці знають, яких позицій дотримуються кандидати від республіканців і демократів.

"Навіщо мені прово ﻿ дити дебати?" Я лідурую в опитуваннях, і всі знають її, усі знають мене" , - заявив політик-республіканець.

Агентство Bloomberg пише, що кампанії Трампа довелося змінити свою стратегію після того, як він зіткнувся з новим суперником лише за три місяці до дня виборів. Своєю чергою Камала Гарріс надихнула демократів і охопила ключові блоки, зокрема, темношкірих виборців та молодь.