Трамп отказался от участия в дебатах с Харрис
Экс-президент США и кандидат на эту должность от республиканцев Дональд Трамп отказался от дебатов с вице-президентом и кандидатом от демократов Камалой Харрис. Об этом Трамп сказал в программе Fox Business. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Свой отказ политик обосновав тем, что он лидирует в опросах, а также тем, что американские избиратели знают, каких позиций придерживаются кандидаты от республиканцев и демократов.
"Зачем мне проводить дебаты? Я лидирую в опросах, и все знают ее, все знают меня", - заявил политик-республиканец.
Агентство Bloomberg пишет, что кампании Трампа пришлось изменить свою стратегию после того, как он столкнулся с новым соперником всего за три месяца до дня выборов. В свою очередь Камала Харрис вдохновила демократов и охватила ключевые блоки, в частности, темнокожих избирателей и молодежь.