Вілкул слідом за Філатовим та Трухановим виступив проти перейменувань в рамках деколонізації

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул висловився проти перейменувань в рамках деколонізації, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що не розуміє, як перейменування 135 топонімів у Кривому Розі вплине на консолідацію українського суспільства, і заявив, що це рішення не враховує думку керівництва міста та депутатів.

Також Вілкул назвав комісію з обласної державної адміністрації, яка ухвалила таке рішення, «м'яко кажучи, дивною», і сказав, що не погоджується з її трактуванням закону про деколонізацію.

На його думку, перейменування, пов’язані з Другою світовою та Афганськими війнами, завдадуть «шкоди єднанню нашого суспільства перед ворогом».

«Не можу зрозуміти, що поганого зробили перейменувачам полковник Шурупов, який ціною свого життя врятував дамбу КРЕСу, або герой Афганської війни, вірний своїй присязі криворіжець сержант Рзянкін. А криворізькі герої-підпільники у чомусь винні? Вони що, мали піти служити до нацистів і виконувати план третього рейху, щодо зменшення кількості „ультерменшей-українців“?» , — йдеться в дописі.

За словами Вілкула, він вивчає, що робити з перейменуваннями «відповідно до чинного законодавства».

30 липня схожі думки висловив мер Дніпра Борис Філатов. Він заявив, що «необхідно зупинити це безумство», ймовірно, маючи на увазі перейменування.

31 липня мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі написав, що перейменування вулиць «обнуляє місто».

2 серпня керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер вступив у заочну суперечку з одеським мером Геннадієм Трухановим щодо нещодавнього масштабного перейменування вулиць у місті.

За словами Кіпера, у нинішніх реаліях в українському місті не місце вулицям на честь людей, які отримували з рук Путіна медалі або співпрацювали з КДБ, або оспівували Радянський Союз з імперією.