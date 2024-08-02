Вилкул вслед за Филатовым и Трухановым выступил против переименований в рамках деколонизации

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул высказался против переименований в рамках деколонизации, сообщает Новое время.

Он отметил, что не понимает, как переименование 135 топонимов в Кривом Роге повлияет на консолидацию украинского общества, и заявил, что это решение не учитывает мнение руководства города и депутатов.

Также Вилкул назвал комиссию из областной государственной администрации, которая приняла такое решение, «мягко говоря, странной», и сказал, что не согласен с ее трактовкой закона о деколонизации.

По его мнению, переименования, связанные со Второй мировой и Афганскими войнами, нанесут «ущерб единению нашего общества перед врагом».

«Не могу понять, что плохого сделали переименователям полковник Шурупов, который ценой своей жизни спас дамбу КРЭСа, или герой Афганской войны, верный своей присяге криворожанин сержант Рзянкин. А криворожские герои-подпольщики в чем-то виноваты? Они что, должны были пойти служить к нацистам и выполнять план третьего рейха, по уменьшению количества „ультерменшей-украинцев“?» , — говорится в заметке.

По словам Вилкула, он изучает, что делать с переименованиями «в соответствии с действующим законодательством».

30 июля похожие мысли высказал мэр Днепра Борис Филатов. Он заявил, что «необходимо остановить это безумие», вероятно, имея в виду переименование.

31 июля мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале написал, что переименование улиц «обнуляет город».

2 августа руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер вступил в заочный спор с одесским мэром Геннадием Трухановым по поводу недавнего масштабного переименования улиц в городе.

По словам Кипера, в нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук Путина медали или сотрудничали с КГБ, или воспевали Советский Союз с империей.