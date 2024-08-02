План РФ щодо буферної зони на Харківщині провалився, окупанти там тимчасово - Буданов

Голова української розвідки Кирило Буданов переконаний, що спроби росіян створити буферну зону в Харківській області провалилися. Він зазначив, що питання часу поки окупантів виженуть з регіону.

В етері телемарафону Буданов підкреслював, що в Харківській області російські окупанти намагалися створити «буферну зону», але вони провалилися.

«Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу» , — сказав голова української розвідки.

Напередодні речник Оперативно-тактичного угруповання військ Харків Віталій Саранцев повідомив, що на півночі Харківської області ситуація на полі бою має ознаки загострення.