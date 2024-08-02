План РФ по буферной зоне на Харьковщине провалился, оккупанты там временно - Буданов

Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что попытки россиян создать буферную зону в Харьковской области провалились. Он отметил, что вопрос времени пока оккупантов выгонят из региона.

В эфире телемарафона Буданов подчеркнул, что в Харьковской области российские оккупанты пытались создать «буферную зону», но они провалились.

«Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени» , — сказал глава украинской разведки.

Накануне спикер Оперативно-тактической группировки войск Харьков Виталий Саранцев сообщил, что на севере Харьковской области ситуация на поле боя имеет признаки обострения.