Ізраїль готується до багатоденної атаки Ірану та "Хезболли" – NBC News

Ізраїль готується до потенційної багатоденної ракетної та безпілотної атаки з боку Ірану та "Хезболли".﻿ Про це повідомляє NBC News, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

За словами ізраїльського чиновника, країна побоюється, що у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукра протягом кількох днів по Ізраїлю можуть бути запущені хвилі ракет і безпілотників.

"Вони просто спробують виснажити нас" , - сказав чиновник.

Також він повідомив, що США чинять сильний тиск з метою досягнення припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС. За словами ізраїльського чиновника, президент Америки Джо Байден хоче, щоб це сталося під час його перебування при владі.

Нагадаємо, що пізно ввечері 3 серпня, терористичне угрупування "Хезболла" атакувала північ території Ізраїлю. У ЦАХАЛ підтвердили атаку та повідомили, що армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Лівану.

Також ми писали, що згідно джерел видання Axios, американські та ізраїльські чиновники очікують, що Іран завдасть удар по території Ізраїлю вже у понеділок, 5 серпня. Водночас, за інформацією Sky News Arabia, атака планується на 12-13 серпня.