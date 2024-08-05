Израиль готовится к многодневной атаке Ирана и "Хезболлы" – NBC News

Израиль готовится к потенциальной многодневной ракетной и беспилотной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы".﻿ Об этом сообщает NBC News, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

По словам израильского чиновника, страна опасается, что в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра, в течение нескольких дней по Израилю могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

"Они просто попытаются измотать нас" , - сказал чиновник.

Также он сообщил, что США оказывают сильное давление с целью достижения прекращения огня в войне Израиля и ХАМАС. По словам израильского чиновника, президент Америки Джо Байден хочет, чтобы это произошло во время его пребывания у власти.

Напомним, что поздно вечером 3 августа, террористическая группировка "Хезболла" атаковала север территории Израиля. В ЦАХАЛ подтвердили атаку и сообщили, что армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана.

Также мы писали, что согласно источникам издания Axios, американские и израильские чиновники ожидают, что Иран нанесет удар по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа. В то же время, по информации Sky News Arabia, атака планируется на 12-13 августа.