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Курс валют НБУ на 5 серпня

Курс валют НБУ на 5 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 5 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 серпня зріс на 9 коп. до 41.2250 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 25 коп. до 44.6467 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 12 коп. до 52.5207 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 45 коп. до 47.3470 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 7 коп. до 10.4077 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,225 000 +0.086
EUR Євро 44.646 700 +0.2454
GBP Фунт стерлінгів 52.520 700 --0.1228
CHF Швейцарський франк 47,347 000 +0.4489
PLN Польський злотий 10.407 700 +0.0702

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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