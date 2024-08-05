Курс валют НБУ на 5 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 5 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 4 серпня зріс на 9 коп. до 41.2250 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 25 коп. до 44.6467 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів впав на 12 коп. до 52.5207 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 45 коп. до 47.3470 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 7 коп. до 10.4077 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,225 000
|EUR
|Євро
|44.646 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.520 700
|CHF
|Швейцарський франк
|47,347 000
|PLN
|Польський злотий
|10.407 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.