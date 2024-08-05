Курс валют НБУ на 5 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 5 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 серпня зріс на 9 коп. до 41.2250 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 25 коп. до 44.6467 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 12 коп. до 52.5207 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 45 коп. до 47.3470 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 7 коп. до 10.4077 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,225 000 EUR Євро 44.646 700 GBP Фунт стерлінгів 52.520 700 CHF Швейцарський франк 47,347 000 PLN Польський злотий 10.407 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.