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Курс валют НБУ на 5 августа

Курс валют НБУ на 5 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 5 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 августа, вырос на 9 коп до 41.2250 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 25 коп до 44.6467 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 12 коп до 52.5207 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 45 коп до 47.3470 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 7 коп до 10.4077 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.225000 +0.086
EUR Евро 44.646700 +0.2454
GBP Фунт стерлингов 52.520700 --0.1228
CHF Швейцарский франк 47.347000 +0.4489
PLN Польский злотый 10.407700 +0.0702

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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