Курс валют НБУ на 5 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 5 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 4 августа, вырос на 9 коп до 41.2250 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 25 коп до 44.6467 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 12 коп до 52.5207 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 45 коп до 47.3470 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 7 коп до 10.4077 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.225000
|EUR
|Евро
|44.646700
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.520700
|CHF
|Швейцарский франк
|47.347000
|PLN
|Польский злотый
|10.407700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.