Курс валют НБУ на 5 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 5 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 августа, вырос на 9 коп до 41.2250 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 25 коп до 44.6467 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 12 коп до 52.5207 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 45 коп до 47.3470 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 7 коп до 10.4077 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.225 000 EUR Евро 44.646 700 GBP Фунт стерлингов 52.520 700 CHF Швейцарский франк 47.347 000 PLN Польский злотый 10.407 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.