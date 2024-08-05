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Сили оборони знешкодили ще понад тисячу окупантів та 69 артсистем

Сили оборони знешкодили ще понад тисячу окупантів та 69 артсистем
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 180 окупантів, спалили 69 артилерійських систем та 31 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 584 090 (+1 180) осіб,
  • танків – 8 417 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 16 286 (+31) од,
  • артилерійських систем – 16 345 (+69) од,
  • РСЗВ – 1 138 (+0) од,
  • засобів ППО – 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24) од,
  • крилатих ракет – 2 414 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,
  • спеціальної техніки – 2 737 (+3) од.

Генштаб уточнив, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат окупантів. Ідеться про засоби ППО, літаки, БпЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільну техніку та спеціальну техніку.

"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – підсумували у Генштабі.

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