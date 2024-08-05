Силы обороны обезвредили еще более тысячи оккупантов и 69 артсистем

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 180 оккупантов, сожгли 69 артиллерийских систем и 31 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 584 090 (+1 180) человек,

танков – 8 417 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 16 286 (+31) ед,

артиллерийских систем – 16 345 (+69) ед,

РСЗО – 1 138 (+0) ед,

средств ПВО – 910 (+0) ед,

самолетов – 365 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 122 (+24) ед,

крылатых ракет – 2 414 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 22 094 (+68) ед,

специальной техники – 2 737 (+3) ед.

Генштаб уточнил, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь оккупантов. Речь идет о средствах ПВО, самолетах, БпЛА ОТР, крылатых ракетах, автомобильной технике и специальной технике.