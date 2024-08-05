ППО збила всі 24 "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили
У ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 24 запущених "Шахеди".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни випустили ударні безпілотники з районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).
"В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях", – йдеться в повідомленні.