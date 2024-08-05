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ППО збила всі 24 "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили

ППО збила всі 24 "Шахеди", які атакували Україну – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 24 запущених "Шахеди".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни випустили ударні безпілотники з районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях", – йдеться в повідомленні.

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