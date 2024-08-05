ПВО сбила все 24 "Шахеда", которые атаковали Украину - Воздушные силы

В ночь на 5 августа русские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили все 24 запущенных "Шахеда".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне выпустили ударные беспилотники из районов Приморско-Ахтарского и Курского (РФ).