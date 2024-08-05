Гарріс обере кандидата у віцепрезиденти від демократів до вівторка – CNN

Камала Гарріс має намір уперше з'явитися на публіці з очікуваним висуванцем на посаду віцепрезидента у вівторок ввечері у Філадельфії й сподівається тримати свій вибір у таємниці якомога довше. Про це пише CNN з посиланням на власні джерела, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, у неділю в резиденції Гарріс у Військово-морській обсерваторії у Вашингтоні завершився бурхливий пошук кандидата у віцепрезиденти.

Вона провела бесіди з трьома фінальними претендентами – губернатором Міннесоти Тімом Волзом, губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро й сенатором від Аризони Марком Келлі, і три дні поспіль зважувала свій вибір з радниками поза увагою громадськості.

Пізно ввечері в неділю ще не було зрозуміло, чи ухвалила Гарріс остаточне рішення. Так само поки що невідомо, коли саме буде оголошено про нього – у понеділок чи вівторок.

Очікується, що вона напише про це в листі, який буде розіслано її прихильникам електронною поштою.

Нагадаємо, Гарріс офіційно розпочала свою президентську кампанію в неділю, 21 липня, після того, як президент Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів 2024 року. Президент та інші відомі демократи підтримали Гарріс як кандидатку в президенти від Демократичної партії. Вона вже отримала підтримку більшості делегатів Національного з’їзду Демократичної партії, який відбудеться у другій половині серпня й офіційно оголосить її кандидатом.