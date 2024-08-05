Харрис выберет кандидата в вице-президенты от демократов до вторника – CNN

Камала Харрис намерена впервые появиться на публике с ожидаемым выдвиженцем на должность вице-президента во вторник вечером в Филадельфии и надеется держать свой выбор в тайне как можно дольше. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, сообщает Укринформ.

Как отмечается, в воскресенье в резиденции Харрис в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне завершился бурный поиск кандидата в вице-президенты.

Она провела беседы с тремя финальными претендентами – губернатором Миннесоты Тимом Волзом, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и сенатором от Аризоны Марком Келли, и три дня подряд взвешивала свой выбор с советниками без внимания общественности.

Поздним вечером в воскресенье еще не было ясно, приняла ли Харрис окончательное решение. Также пока неизвестно, когда именно будет объявлено о нем – в понедельник или вторник.

Ожидается, что она напишет об этом в письме, которое будет разослано ее поклонникам по электронной почте.

Напомним, Гаррис официально начала свою президентскую кампанию в воскресенье, 21 июля, после того, как президент Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки 2024 года. Президент и другие известные демократы поддержали Гаррис как кандидата в президенты от Демократической партии. Она уже получила поддержку большинства делегатов Национального съезда Демократической партии, который пройдет во второй половине августа и официально объявит ее кандидатом.