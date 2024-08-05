Прем'єр Фінляндії: Головування Угорщини в ЄС має бути оцінено критично

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що дії Угорщини на посаді голови ЄС мають бути піддані критичній оцінці, повідомляє Європейська правда.

На думку Петтері Орпо, до діяльності Угорщини потрібно поставитися з усією серйозністю.

Орпо вважає, що вкрай важливо, щоб Єврокомісія розглянула, зокрема, візовий виняток, наданий Угорщиною росіянам, і вжила відповідних заходів.

"Діяльність Угорщини на посаді голови також має оцінюватися дуже критично. Неможливо постійно суперечити загальній лінії ЄС. Щодо цього потрібно зайняти жорстку позицію" , – наголосив Орпо.

Орпо зазначив, що Фінляндія діє в цьому питанні у співпраці з іншими країнами ЄС.

У четвер, 1 серпня, ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.

Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".