Премьер Финляндии: Председательство Венгрии в ЕС должно быть оценено критически

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что действия Венгрии на посту председателя ЕС должны быть подвергнуты критической оценке, сообщает Европейская правда.

По мнению Петтери Орпо, к деятельности Венгрии нужно отнестись со всей серьезностью.

Орпо считает, что крайне важно, чтобы Еврокомиссия рассмотрела, в частности, визовое исключение, предоставленное Венгрией россиянам, и приняла соответствующие меры.

"Деятельность Венгрии на посту председателя также должна оцениваться очень критично. Невозможно постоянно противоречить общей линии ЕС. В этом отношении нужно занять жесткую позицию" , – подчеркнул Орпо.

Орпо отметил, что Финляндия действует в этом вопросе в сотрудничестве с другими странами ЕС.

В четверг, 1 августа, ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.

Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".