Премьер Финляндии: Председательство Венгрии в ЕС должно быть оценено критически
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что действия Венгрии на посту председателя ЕС должны быть подвергнуты критической оценке, сообщает Европейская правда.
По мнению Петтери Орпо, к деятельности Венгрии нужно отнестись со всей серьезностью.
Орпо считает, что крайне важно, чтобы Еврокомиссия рассмотрела, в частности, визовое исключение, предоставленное Венгрией россиянам, и приняла соответствующие меры.
"Деятельность Венгрии на посту председателя также должна оцениваться очень критично. Невозможно постоянно противоречить общей линии ЕС. В этом отношении нужно занять жесткую позицию", – подчеркнул Орпо.
Орпо отметил, что Финляндия действует в этом вопросе в сотрудничестве с другими странами ЕС.
В четверг, 1 августа, ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.
Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".