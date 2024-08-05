Ізраїль виявив автомобільний тунель для контрабанди зброї з Єгипту в Газу

Ізраїльська армія виявила підземний тунель через кордон між Газою і Єгиптом, по якому могли пересуватися автомобілі, повідомляє Укрінформ.

За словами військових, тунель, що сягає заввишки трьох метрів, є одним із 25, які ведуть із Гази до Єгипту з так званого Філадельфійського коридору й призначені для контрабанди зброї.

Зазначається, що тунель дослідили військові інженери, після чого його було зруйновано.

Також у неділю Ізраїль завдав ударів по школах, де розміщалися командні пункти бойовиків ХАМАСу, внаслідок яких, за даними палестинців, загинуло 25 осіб, зокрема жінки й діти.

Нагадаємо, Ізраїль виявив і зруйнував десятки тунелів у секторі Газа, у яких бойовики переховуються та зберігають зброю.