Израиль обнаружил автомобильный тоннель для контрабанды оружия из Египта в Газу

Израильская армия обнаружила подземный тоннель из-за границы между Газой и Египтом, по которому могли передвигаться автомобили, сообщает Укринформ.

По словам военных, туннель, достигающий высотой трех метров, является одним из 25, ведущих из Газы в Египет из так называемого Филадельфийского коридора и предназначенных для контрабанды оружия.

Отмечается, что тоннель исследовали военные инженеры, после чего он был разрушен.

Также в воскресенье Израиль нанес удары по школам, где размещались командные пункты боевиков ХАМАСа, в результате которых, по данным палестинцев, погибли 25 человек, в том числе женщины и дети.

Напомним, Израиль обнаружил и разрушил десятки тоннелей в секторе Газа, в которых боевики прячутся и хранят оружие.