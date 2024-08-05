У Латвії зменшилась підтримка прийому українських біженців – опитування

Підтримка жителями Латвії прийому українських біженців у країні знизилася. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Rait Custom Research Baltic на замовлення Державної канцелярії, повідомляє Європейська правда.

Дані опитування показують, що менше половини або 48% жителів Латвії у віці від 18 до 75 років підтримують прийом українських біженців у Латвії. У березні 2024 року прийом українських біженців у Латвії підтримували 60,1% мешканців, тоді як у листопаді минулого року цей показник становив 52%, що свідчить про те, що після сплеску в березні підтримка статистично значно знизилася.

Однак порівняно з березневим опитуванням частка населення, яке виступає за вступ України до НАТО, залишилася стабільною: 45% у червні та 46% у березні.

Такий самий рівень підтримки спостерігається і щодо вступу України до Європейського Союзу. У червні вступ України до ЄС підтримували 45% респондентів, а в березні – 46%.

В опитуванні брали участь 1005 респондентів постійних жителів Латвії віком 18-75 років.