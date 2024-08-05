В Латвии уменьшилась поддержка приема украинских беженцев – опрос

Поддержка жителями Латвии приема украинских беженцев в стране снизилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Rait Custom Research Baltic по заказу Государственной канцелярии, сообщает Европейская правда.

Данные опроса показывают, что менее половины или 48% жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет поддерживают прием украинских беженцев в Латвии. В марте 2024 года прием украинских беженцев в Латвии поддерживали 60,1% жителей, тогда как в ноябре прошлого года этот показатель составлял 52%, что свидетельствует о том, что после всплеска в марте поддержка статистически значительно снизилась.

Однако по сравнению с мартовским опросом доля населения, выступающего за вступление Украины в НАТО, осталась стабильной: 45% в июне и 46% в марте.

Такой же уровень поддержки наблюдается и по вступлению Украины в Европейский Союз. В июне вступление Украины в ЕС поддерживали 45% респондентов, а в марте – 46%.

В опросе принимали участие 1005 респондентов постоянных жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.