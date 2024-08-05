КНДР розгорнула на кордоні 250 пускових установок для балістичних ракет

Північна Корея заявила, що розгорнула 250 нових мобільних пускових установок для балістичних ракет на кордоні. Про це пише Bloomberg, повідомляє Лівий берег.

Зброя може завдавати ядерних ударів по Південній Кореї та базам США в країні.

За оцінкою експертів зі зброї, зображення, опубліковані державними ЗМІ, показують, що пускові установки здатні утримувати по чотири ракети кожна, а системи, схоже, використовуються для запуску балістичної ракети малої дальності Hwasong 11D.

Ракету випробували на відстані приблизно від 100 до 300 кілометрів.

Наразі невідомо, чи справді Північна Корея виготовила 1000 таких ракет.

Пускові установки можна сховати та висунути для швидких ударів, щоб за лічені хвилини завдати ударів на великі відстані вглиб території Південної Кореї.

Вчора у Пхеньяні відбулася церемонія введення систем в експлуатацію, повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

“Через мінливе середовище глобальної безпеки, яке швидко змінюється та невибіркове розширення військових блоків, які очолюють США, ми вирішили, що нам потрібно ретельніше та цілісніше підготувати наш національний ядерний потенціал і ядерну позицію” , ‒ цитує KCNA північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Ракети також є частиною систем, які “Північна Корея презентувала останніми місяцями для можливого використання Росією у війні в Україні”, заявили південнокорейські офіційні особи.