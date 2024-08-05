КНДР развернула на границе 250 пусковых установок для баллистических ракет

Северная Корея заявила, что развернула 250 новых мобильных пусковых установок для баллистических ракет на границе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Левый берег.

Оружие может наносить ядерные удары по Южной Корее и базам США в стране.

По оценке экспертов по оружию изображения, опубликованные государственными СМИ, показывают, что пусковые установки способны удерживать по четыре ракеты каждая, а системы, похоже, используются для запуска баллистической ракеты малой дальности Hwasong 11D.

Ракету опробовали на расстоянии от примерно 100 до 300 километров.

Пока неизвестно, действительно ли Северная Корея изготовила 1000 таких ракет.

Пусковые установки можно скрыть и выдвинуть для быстрых ударов, чтобы в считанные минуты нанести удары на большие расстояния в глубь Южной Кореи.

Вчера в Пхеньяне прошла церемония ввода систем в эксплуатацию, сообщило официальное корейское центральное информационное агентство KCNA.

“Через изменяющуюся среду глобальной безопасности, которая быстро меняется и неизбирательное расширение военных блоков, возглавляемых США, мы решили, что нам нужно более тщательно и целостнее подготовить наш национальный ядерный потенциал и ядерную позицию” , – цитирует KCNA северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ракеты также являются частью систем, которые Северная Корея презентовала в последние месяцы для возможного использования Россией в войне в Украине, заявили южнокорейские официальные лица.