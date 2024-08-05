"Охматдит" планує витратити ще 14 млн на консультанта й технагляд за ремонтом – ЗМІ

Дитяча лікарня «Охматдит» оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, пошкодженої від ракетного обстрілу по вул. В. Чорновола, 28/1, повідомляє Нашi грошi.

Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ «Васеньов Інжиніринг» на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ «Ік-Проект» за 5,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Столична «Васеньов Інжиніринг» зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку та належить Олегу Васеньову. Раніше цього року фірма заробила на тендерах 4,40 млн грн, найбільше в нинішнього замовника. Зараз «Охматдит» планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васеньову «консультації з питань залучення підрядних організацій».

Олег Васеньов – це той самий експерт, якому «Охматдит» відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду «Охматдиту». Бо в конкурсі вимагалось замінити всю фасадну облицьовку, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.

Також фірма «Ріола-модуль», яка будувала цей корпус, повідомила, що після атаки вже встигла за свій рахунок відремонтувати операційні, і на них не треба було закладати ремонтні обсяги будматеріалів. «Ріола» пропонувала виконати роботи за 179 млн грн, однак її пропозицію замовник проігнорував, та обрав переможцем запорізьку фірму «Буд-технолоджі» з дорожчою пропозицією за 307 млн грн.

Після того скандалу приватний конкурс благодійного фонду «Охматдит» вирішили скасувати, гроші благодійників перерахувати у держбюджет і відповідно оголосити новий тендер у системі «Прозорро».

Якби приватний конкурс завершився підписанням угоди з «Буд-технолоджі», то послуги Васеньова як інженера-консультанта на 9,4 млн грн коштували б близько 4% від ціни будівельного контракту 368 млн грн (307 млн плюс ПДВ).

Технічний нагляд у виконанні «Ік-Проект» передбачатиме, зокрема, проведення перевірок відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками; перевірка візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником.

На обох тендерах замовлення забрали без конкуренції.