"Охматдет" планирует потратить еще 14 млн на консультанта и технадзор за ремонтом – СМИ

Детская больница «Охматдет» объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания, поврежденного от ракетных обстрелов по ул. В. Черновола, 28/1, сообщает Нашi грошi.

Договор на инженерно-консультационные услуги планируют заключить с ООО «Васень Инжиниринг» на 9,35 млн грн, а технический надзор будет осуществлять ООО «Ик-Проект» за 5,22 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Столичная «Васеньев Инжиниринг» зарегистрирована в апреле 2023 года в жилом доме и принадлежит Олегу Васеневу. Ранее в этом году фирма заработала на тендерах 4,40 млн грн, больше всего у нынешнего заказчика. Сейчас «Охматдет» планирует в составе инженерно-консультационных услуг заказать Васеневу «консультации по привлечению подрядных организаций».

Олег Васенев – это тот самый эксперт, которому «Охматдет» сразу заказал техническое обследование пострадавшего корпуса. Также Васенев составил дефектный акт по объемам необходимых работ, в котором сразу были указаны завышенные объемы для конкурса благотворительного фонда «Охматдета». В конкурсе требовалось заменить всю фасадную облицовку, тогда как обломки ракеты разрушили далеко не все декоративные плиты извне.

Также фирма «Риола-модуль», строившая этот корпус, сообщила, что после атаки уже успела за свой счет отремонтировать операционные, и на них не нужно было закладывать ремонтные объемы стройматериалов. «Риола» предлагала выполнить работы за 179 млн грн, однако ее предложение заказчик проигнорировал и выбрал победителем запорожскую фирму «Буд-технолоджи» с более дорогим предложением за 307 млн грн.

После скандала частный конкурс благотворительного фонда «Охматдет» решили отменить, деньги благотворителей перечислить в госбюджет и соответственно объявить новый тендер в системе «Прозорро».

Если бы частный конкурс завершился подписанием соглашения с «Буд-технолоджи», то услуги Васенова как инженера-консультанта на 9,4 млн грн стоили бы около 4% от цены строительного контракта в 368 млн грн (307 млн плюс НДС).

Технический надзор в выполнении «Ик-Проект» будет предусматривать, в частности, проведение проверок соответствия объемов и качества выполненных строительных работ проектно-сметной документации; ведение учета объемов принятых и оплаченных строительных работ, а также работ, выполненных с недостатками; проверка визирования и представление заказчику актов приемки выполненных строительных работ на объекте, подписанных, заверенных и предоставленных подрядчиком.

На обоих тендерах заказ забрали без конкуренции.