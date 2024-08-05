В Україну прибув міністр юстиції Японії: обговорить боротьбу з корупцією

Міністр юстиції Японії Коїдзумі Рюдзі 5 серпня прибув в Україну, щоб обговорити з українськими колегами можливості співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні посольства Японії в Україні, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що Рюдзі планує провести низку зустрічей з українськими колегами, щоб обговорити можливості подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції.

5 серпня міністр Коїдзумі @MOJ_HOUMU ???????? прибув до ????????. Під час візиту він планує провести низку зустрічей із ???????? колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції. pic.twitter.com/cZzFtBthAh — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) August 5, 2024

Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали двосторонню безпекову угоду.

17 червня Міністерство економіки разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн доларів з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.