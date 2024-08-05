В Украину прибыл министр юстиции Японии: обсудит борьбу с коррупцией
Министр юстиции Японии Коидзуми Рюдзи 5 августа прибыл в Украину, чтобы обсудить с украинскими коллегами возможности сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции. Об этом говорится в сообщении посольства Японии в Украине, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что Рюдзи планирует провести ряд встреч с украинскими коллегами, чтобы обсудить возможности дальнейшего сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции.
Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали двустороннее соглашение по безопасности.
17 июня Министерство экономики вместе с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о старте грантового проекта на 188 млн долларов по трансферу японских технологий в Украину, который финансируется Японией.