В Украину прибыл министр юстиции Японии: обсудит борьбу с коррупцией

Министр юстиции Японии Коидзуми Рюдзи 5 августа прибыл в Украину, чтобы обсудить с украинскими коллегами возможности сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении посольства Японии в Украине, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Рюдзи планирует провести ряд встреч с украинскими коллегами, чтобы обсудить возможности дальнейшего сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции.

5 серпня міністр Коїдзумі @MOJ_HOUMU ???????? прибув до ????????. Під час візиту він планує провести низку зустрічей із ???????? колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції. pic.twitter.com/cZzFtBthAh — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) August 5, 2024

Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали двустороннее соглашение по безопасности.﻿

17 июня Министерство экономики вместе с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о старте грантового проекта на 188 млн долларов по трансферу японских технологий в Украину, который финансируется Японией.