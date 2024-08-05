Знищено Су-34 та склад боєприпасів: ГУР про результати атаки на аеродром "Морозовськ"

Внаслідок удару по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ був знищений винищувач-бомбардувальник Су-34 та пошкоджені ще два літаки такого типу.

Про це свідчать дані супутникової розвідки, повідомляє﻿ Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що атака відбулася 3 серпня.

На оприлюднених знімках помітно вирви від вибухів поруч з пошкодженими літаками.

Фото: ГУР

"Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі" , – йдеться в повідомленні.

Фото: ГУР

У ГУР додають, що чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

Нагадаємо, 3 серпня 2024 року, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому "Морозовськ" та інших військових цілей на території Росії.