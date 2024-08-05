Уничтожены Су-34 и состав боеприпасов: ГУР о результатах атаки на аэродром "Морозовск"

В результате удара по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 и повреждены еще два самолета такого типа.

Об этом свидетельствуют данные спутниковой разведки, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что атака произошла 3 августа.

На обнародованных снимках заметны воронки от взрывов рядом с поврежденными самолетами.

Фото: ГУР

"Полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли" , - говорится в сообщении.

Фото: ГУР

В ГУР добавляют, что четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения.

Напомним, 3 августа 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома "Морозовск" и других военных целей на территории России.