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ЗМІ: Австрія зробить відмову від російського газу частиною стратегії безпеки

ЗМІ: Австрія зробить відмову від російського газу частиною стратегії безпеки
Фото: Рixabay

Коаліція в Австрії домовилася прописати відмову від російського газу до 2027 року в нову стратегію безпеки країни, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні австрійської газети Kurier.

У 2023 році, за оцінками, Австрія заплатила Росії до 4 млрд євро, загалом частка російського газу в Австрії сягає 80-90%.

Один із небагатьох європейських клієнтів Газпрому, кому росіяни і далі безперебійно постачають трубопровідний газ — австрійська компанія OMV. Завдяки цьому Австрія у 2023 році імпортувала майже вдвічі більше газу, ніж необхідно її економіці, та змогла реекспортувати частину за кордон.

У виданні зазначили, що австрійський уряд визнає небезпеку економіці, яку створює така залежність. Ризик потрібно пом'якшити шляхом контрольованої відмови від російського газу, вважають в уряді.

Вимога щодо відмови від російського газу була центральною вимогою Партії зелених, молодшого партнера в коаліції з Австрійською народною партією (ÖVP).

Як повiдомлялось, 31 липня міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг назвав неприпустимими заклики до України поступитися на користь Росії частиною території заради припинення бойових дій.

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