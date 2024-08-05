СМИ: Австрия сделает отказ от российского газа частью стратегии безопасности

Коалиция в Австрии договорилась прописать отказ от российского газа к 2027 году в новую стратегию безопасности страны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении австрийской газеты Kurier.

В 2023 году, по оценкам, Австрия заплатила России до 4 млрд евро, в целом доля российского газа в Австрии достигает 80-90%.

Один из немногих европейских клиентов Газпрома, кому россияне и дальше бесперебойно поставляют трубопроводный газ — австрийская компания OMV. Благодаря этому Австрия в 2023 году импортировала почти вдвое больше газа, чем необходимо ее экономике, и смогла реэкспортировать часть за границу.

В издании отметили, что австрийское правительство признает опасность экономике, которую создает такая зависимость. Риск нужно смягчить путем контролируемого отказа от российского газа, считают в правительстве.

Требование об отказе от российского газа было центральным требованием Партии зеленых, младшего партнера в коалиции с Австрийской народной партией (ÖVP).

Как сообщалось, 31 июля министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал недопустимыми призывы к Украине уступить пользу России частью территории ради прекращения боевых действий.