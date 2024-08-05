Росіяни збільшили застосування FPV-дронів на Сумщині та Чернігівщині – ОВА

Російські війська збільшили використання FPV-дронів у Чернігівській та Сумській областях. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє Укрінформ.

"Обстановка оперативна напружена, але цілком контрольована Силами оборони України. Ворог постійно не змінює свою тактику, це щоденні обстріли прикордоння, здійснює також обстріли вглиб цих областей. Здебільшого використовує весь наявний арсенал озброєння. Це артилерія різного калібру.

Останній час ми спостерігаємо, що дуже збільшилось використання ворогом FPV-дронів, ударних безпілотних літальних апаратів. Також останніми днями обстрілює із застосуванням авіації - некерованими авіаракетами. Але сьогодні зранку була інформація, що застосовували й керовані авіабомби" , - сказав Мисник.

За його словами, ротації та переміщення російських військових залежать від того, до яких дій вони вдаються на інших напрямках. Їхня воєнна присутність на кордоні Чернігівської та Сумської областей є постійною.

"Ми відстежуємо переміщення їхніх бойових підрозділів, інших засобів прикриття, артилерії і т.д., тож знаємо про їхнє пересування і вибудовуємо систему оборони таким чином, щоб не дати ворогу вглиб нашої території здійснити наступальні дії" , - додав речник ОТУ "Сіверськ".

Мисник зазначив, що задачею ДРГ є розвідка. Також вони можуть проводити диверсії, але передусім здійснюють розвідку, перевіряючи, в якому стані оборона, шукають шляхи проходу.

"Завжди ми знали, що навпроти Сумської та Чернігівської областей діють спецпризначенці. Ми застосовуємо усі засоби антидиверсійних груп" , - поділився представник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".

Речник розповів, що постійно застосовуються і розвідувальні дрони, але українська армія їх збиває.