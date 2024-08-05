Россияне увеличили применение FPV-дронов на Сумщине и Черниговщине – ОВА

Российские войска увеличили использование FPV-дронов в Черниговской и Сумской областях. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник, сообщает Укринформ.

"Обстановка оперативна напряженная, но полностью контролируемая Силами обороны Украины. Враг постоянно не меняет свою тактику, это ежедневные обстрелы пограничной зоны, осуществляет также обстрелы вглубь этих областей. В основном использует весь имеющийся арсенал вооружения. Это артиллерия разного калибра.

В последнее время мы наблюдаем, что очень увеличилось использование врагом FPV-дронов, ударных беспилотных летательных аппаратов. Также в последние дни обстреливает с применением авиации – неуправляемыми авиаракетами. Но сегодня утром была информация, что применяли и управляемые авиабомбы" , - сказал Мысник.

По его словам, ротации и перемещения российских военных зависят от того, какие действия они предпринимают по другим направлениям. Их военное присутствие на границе Черниговской и Сумской областей постоянно.

"Мы отслеживаем перемещение их боевых подразделений, других средств прикрытия, артиллерии и т.д., поэтому знаем об их передвижении и выстраиваем систему обороны таким образом, чтобы не дать врагу вглубь нашей территории совершить наступательные действия" , - добавил представитель ОТУ "Северск" .

Мысник отметил, что задачей ДРГ является разведка. Также они могут проводить диверсии, но, прежде всего, осуществляют разведку, проверяя, в каком состоянии оборона, ищут пути прохода.

"Всегда мы знали, что напротив Сумской и Черниговской областей действуют спецназовцы. Мы применяем все средства антидиверсионных групп" , - поделился представитель оперативно-тактической группировки "Северск".

Спикер рассказал, что постоянно применяются и разведывательные дроны, но украинская армия их сбивает.