Спецслужби РФ можуть шпигувати за підготовкою українських солдатів у Британії – ЗМІ

Російські спецслужби виявляють "значний" інтерес до операції "Інтерфлекс" у Британії, в межах якої відбувається підготовка українських військовослужбовців. Про це йдеться в інструкції, поширеній серед британських військовослужбовців, повідомляє Укрінформ.

За даними журналістів видання The Times, яке першим написало про це, "Посібник із загроз польової армії" попереджає, що російські спецслужби "регулярно використовують" розвідувальні засоби для "збору інформації про наземну діяльність Великої Британії, зокрема про підготовку особового складу Збройних сил України".

Для цього російські шпигуни "використовують дистанційно керовані літальні апарати, мобільні та піші засоби спостереження, віртуальні і фізичні підходи до постачальників послуг з підготовки, а також інтерес з боку журналістів-розслідувачів".

Наголошується, що агенти РФ в різний спосіб уже зверталися до інструкторів, щоб отримати інформацію про програму "Інтерфлекс". Посібник також попереджає про "вразливі місця", включаючи навчальні райони та ключові логістичні об’єкти.

"Цей уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових установ. Існує цілий ряд надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів", - сказав The Times представник Міністерства оборони Британії.

Зазначимо, операція "Інтерфлекс" - це очолювана Великою Британією багатонаціональна навчальна програма, призначена для бійців ЗСУ з невеликим військовим досвідом або без такого.

Тренування у межах програми "Інтерфлекс" проводять військові інструктори з Британії, Данії, Австралії, Канади, Литви, Нідерландів, Естонії, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.