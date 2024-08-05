Спецслужбы РФ могут шпионить за подготовкой украинских солдат в Британии – СМИ

Российские спецслужбы проявляют "значительный" интерес к операции "Интерфлекс" в Британии, в рамках которой проходит подготовка украинских военнослужащих. Об этом говорится в инструкции, распространенной среди британских военнослужащих, сообщает Укринформ.

По данным журналистов издания The Times, которое первым написало об этом, "Руководство по угрозам полевой армии" предупреждает, что российские спецслужбы "регулярно используют" разведывательные средства для "сбора информации о наземной деятельности Великобритании, в частности о подготовке личного состава Вооруженных сил Украины" .

Для этого российские шпионы "используют дистанционно управляемые летательные аппараты, мобильные и пешие средства наблюдения, виртуальные и физические подходы к поставщикам услуг по подготовке, а также интерес со стороны журналистов-расследователей".

Отмечается, что агенты РФ разными способами уже обращались к инструкторам, чтобы получить информацию о программе "Интерфлекс". Пособие также предупреждает об "уязвимых местах", включая учебные районы и ключевые логистические объекты.

"Это правительство очень серьезно относится к безопасности наших военных учреждений. Существует ряд надежных мер по защите наших людей и объектов" , - сказал The Times представитель Министерства обороны Британии.

Отметим, операция "Интерфлекс" - это возглавляемая Великобританией многонациональная обучающая программа, предназначенная для бойцов ВСУ с небольшим военным опытом или без такового.

Тренировки в рамках программы "Интерфлекс" проводят военные инструкторы из Британии, Дании, Австралии, Канады, Литвы, Нидерландов, Эстонии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.