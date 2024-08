14 світових медіа заблокували доступ SearchGPT до своїх сайтів

Понад 14 великих новинних видань закрили доступ до своїх матеріалів для пошукового робота SearchGPT від OpenAI через тиждень після його запуску. Про це пише Business Insider, повідомляє Ліга.net.

Це рішення може вплинути на повноту та точність пошукових результатів SearchGPT і викликає питання щодо довіри до OpenAI та її методів використання даних.

Йдеться про такі видання, як The New York Times, Wired, The New Yorker, Vogue, Vanity Fair і GQ тощо. Компанія Originality.ai, що відстежує такі блокування, повідомила, що це рішення було несподіваним. Джон Гіллам, генеральний директор Originality.ai, зазначив:

"Не розумію, чому видавці блокують його. Їм потрібен цей трафік".

OpenAI запевнила, що OAI-SearchBot не збирає дані для навчання ШІ-моделей, і рекомендувала власникам сайтів дозволити роботу бота для забезпечення видимості своїх ресурсів у пошукових результатах. На думку OpenAI, це допоможе сайтам залишатися в пошуковій видачі та залучати більше трафіку. Однак відсутність доступу до деяких сайтів може зробити пошукову видачу SearchGPT менш повною, порівнюючи з Google.

Гіллам припустив, що видавці можуть не довіряти заявам OpenAI, бо нові ШІ-пошуковики, щоб утримати користувачів, показують їм короткий зміст матеріалів замість перенаправлення на оригінальні сайти, що знижує трафік і доходи видавців.

Він також зазначив, що OpenAI цього року активно укладала угоди з видавцями на використання їхніх архівних матеріалів, що може виглядати як продумана стратегія компанії: спочатку налагодити стосунки з видавцями через партнерські угоди, а потім оголосити про запуск SearchGPT.

The New York Times виступив головним противником OpenAI серед видавців, подавши позов проти неї та Microsoft. Видання стверджує, що ці дві технологічні компанії незаконно використовують його матеріали для створення конкурентних продуктів.