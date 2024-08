14 мировых медиа заблокировали доступ SearchGPT к своим сайтам

Более 14 крупных новостных изданий закрыли доступ к своим материалам для поисковика SearchGPT от OpenAI через неделю после его запуска. Об этом пишет Business Insider, сообщает Лига.net.

Это решение может повлиять на полноту и точность поисковых результатов SearchGPT и вызывает вопросы доверия к OpenAI и ее методам использования данных.

Речь идет о таких изданиях, как The New York Times, Wired, The New Yorker, Vogue, Vanity Fair и GQ. Компания Originality.ai, отслеживающая такие блокировки, сообщила, что это решение было неожиданным. Джон Гиллам, генеральный директор Originality.ai, отметил:

"Не понимаю, почему издатели блокируют его. Им нужен этот трафик".

OpenAI заверила, что OAI-SearchBot не собирает данные для обучения ИИ-моделям и рекомендовала владельцам сайтов разрешить работу бота для обеспечения видимости своих ресурсов в поисковых результатах. По мнению OpenAI, это поможет сайтам оставаться в поисковой выдаче и привлекать больше трафика. Однако отсутствие доступа к некоторым сайтам может сделать поисковую выдачу SearchGPT менее полной по сравнению с Google.

Гиллам предположил, что издатели могут не доверять заявлениям OpenAI, потому что новые ИИ-поисковики, чтобы удержать пользователей, показывают им краткое содержание материалов вместо перенаправления на оригинальные сайты, что снижает трафик и доходы издателей.

Он также отметил, что OpenAI в этом году активно заключала соглашения с издателями на использование их архивных материалов, что может выглядеть как продуманная стратегия компании: сначала наладить отношения с издателями через партнерские соглашения, а затем объявить о запуске SearchGPT.

The New York Times выступил главным противником OpenAI среди издателей, подав иск против нее и Microsoft. Издание утверждает, что эти две технологические компании незаконно используют материалы для создания конкурентных продуктов.