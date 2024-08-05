Посадовця військової частини на Донеччині судитимуть за розтрату 20 тонн дизпалива – ДБР

Судитимуть посадовця, через дії якого розтрачено майже 20 тонн дизпалива військової частини у Донецькій області. Про це йдеться в повідомленні ДБР, повідомляє Лівий берег.

Працівники правоохоронного органу завершили досудове розслідування щодо начальника логістики однієї з військових частин на Донеччині.

Під час дії воєнного стану військова частина уклала договір з київською компанією про постачання до підрозділу продуктів харчування та питної води. За умовами договору транспортування до частини на територію Донеччини мала здійснювати компанія-постачальник.

Однак начальник логістики військової частини домовився з представником компанії про те, що доставку харчів та питної води військова частина буде перевозити зі складів постачальника власним транспортом. За це комерсант надаватиме йому грошову “компенсацію” готівкою за витрачене пальне.

Так, всупереч договору було безпідставно розтрачено майже 20 тонн дизельного пального загальною вартістю 365 тис. гривень, яке перебувало на балансі військової частини.