Чиновника воинской части на Донетчине будут судить за растрату 20 тонн дизтоплива – ГБР

Судят чиновника, из-за действий которого растрачено почти 20 тонн дизтоплива воинской части в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ГБР, сообщает Левый берег.

Сотрудники правоохранительного органа завершили досудебное расследование в отношении начальника логистики одной из воинских частей в Донецкой области.

Во время действия военного положения военная часть заключила договор с киевской компанией о поставках в подразделение продуктов питания и питьевой воды. По условиям договора транспортировки к части на территорию Донбасса должна была осуществлять компания-поставщик.

Однако начальник логистики воинской части договорился с представителем компании о том, что доставку продовольствия и питьевой воды воинская часть будет перевозить со складов поставщика собственным транспортом. За это коммерсант будет предоставлять ему денежную "компенсацию" наличными за потраченное горючее.

Так, вопреки договору, было безосновательно растрачено почти 20 тонн дизельного горючего общей стоимостью 365 тыс. гривен, которое находилось на балансе воинской части.