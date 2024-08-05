Ще одна африканська країна приєдналася до комюніке Саміту миру

Республіка Ботсвана підписала Спільне комюніке Саміту миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана. Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності. Своїми діями Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її зусиль із відновлення справедливого миру" , - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що "захищаючи спільні принципи для однієї країни, ми захищаємо їх для всіх і посилюємо всі миролюбні нації світу".

Нагадаємо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня. Він був зосереджений на питаннях, визначених в Українській формулі миру, у тому числі на ядерній та продовольчій безпеці, а також на поверненні дітей та інших гуманітарних питаннях. Спільне комюніке є відкритим до підписання.