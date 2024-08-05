Еще одна африканская страна присоединилась к коммюнике Саммита мира

Республика Ботсвана подписала Совместное коммюнике Саммита мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

"Приветствую подписание Совместного коммюнике Саммита мира Республикой Ботсвана. Высоко ценим наши дружеские отношения и весомый вклад Ботсваны в дело поддержания глобальной безопасности и стабильности. Своими действиями Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН и поддержку и ее усилия по восстановлению справедливого мира" , - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что "защищая общие принципы для одной страны, мы защищаем их для всех и усиливаем все миролюбивые нации мира".

Напомним, Глобальный саммит мира прошел в Швейцарии 15-16 июня. Он был сосредоточен на вопросах, определенных в Украинской формуле мира, в том числе на ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращении детей и других гуманитарных вопросах. Общее коммюнике открыто для подписания.