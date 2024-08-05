Земельні ділянки Медведчука та Козака в Києві передали в управління АРМА

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало в управління земельні ділянки у Києві, якими володіли Віктор Медведчук та Тарас Козак, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

АРМА отримало в управління земельні ділянки у Києві, якими через довірених осіб володіли підозрювані в державній зраді колишні народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак.

Повідомляється, що в управління АРМА передані корпоративні права ПП "Орест", ТОВ "Осокорки-7", ТОВ "Академ-Клуб", ПП "Фірма "Вікторія" та земельні ділянки площею 49 га.

"Я вже надала доручення Центральному міжрегіональному управлінню АРМА здійснити огляд заарештованого майна. Вже скоро ми оголосимо конкурс на обрання оцінювача та передання активу в управління" , – сказала Дума.

Тепер АРМА готується оголосити конкурс на обрання оцінювача та передання активів в управління.

Нагадаємо:

В управління державі передано "нову партію" майна братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продало на аукціоні багі та квадроцикл позбавленого українського громадянства підозрюваного в держзраді екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму 921,8 тис. грн.