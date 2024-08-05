Земельные участки Медведчука и Козака в Киеве передали в управление АРМА

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило в управление земельные участки в Киеве, которыми владели Виктор Медведчук и Тарас Козак, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

АРМА получило в управление земельные участки в Киеве, которыми через доверенных лиц владели подозреваемые в государственной измене бывшие народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Сообщается, что в управление АРМА переданы корпоративные права ЧП "Орест", ООО "Осокорки-7", ООО "Академ-Клуб", ЧП "Фирма "Виктория" и земельные участки площадью 49 га.

"Я уже дала поручение Центральному межрегиональному управлению АРМА осуществить осмотр арестованного имущества. Уже скоро мы объявим конкурс на избрание оценщика и передачу актива в управление" , – сказала Дума.

Теперь АРМА готовится объявить конкурс на избрание оценщика и передачу активов в управление.

Напомним:

В управление государству передано "новую партию" имущества братьев Медведчука и Козака на почти 400 млн грн.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов продало на аукционе багги и квадроцикл лишенного украинского гражданства подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука на общую сумму 921,8 тыс. грн.